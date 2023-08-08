Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% с начала года

В январе-июле 2023 года Китай ввез в Россию товаров на $62,545 млрд, пишет RT. Это на 73,4% превышает объемы поставок за аналогичный период в прошлом году. При этом импорт продукции из РФ в КНР увеличился на 15,1% и составил $71,559 млрд.

Товарооборот двух государств в июле вырос до $19,488 млрд. Россия ввезла в Китай товаров на $9,208 млрд, КНР в РФ — на $10,280 млрд.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29,3% и достиг рекордных $190,271 млрд.

Между тем глава комплексного департамента народного хозяйства Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Юань Да заявил, что экономика страны сохранит позитивную тенденцию во второй половине года, пишет «Свободная пресса».

