Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% с начала года
Товарооборот между Россией и Китаем в первой половине года вырос на 36,5% и достиг $134,104 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
В январе-июле 2023 года Китай ввез в Россию товаров на $62,545 млрд, пишет RT. Это на 73,4% превышает объемы поставок за аналогичный период в прошлом году. При этом импорт продукции из РФ в КНР увеличился на 15,1% и составил $71,559 млрд.
Товарооборот двух государств в июле вырос до $19,488 млрд. Россия ввезла в Китай товаров на $9,208 млрд, КНР в РФ — на $10,280 млрд.
По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 29,3% и достиг рекордных $190,271 млрд.
Между тем глава комплексного департамента народного хозяйства Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Юань Да заявил, что экономика страны сохранит позитивную тенденцию во второй половине года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru