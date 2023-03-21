Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике, государства являются стратегическими партнерами.

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Он отметил, что именно по этой причине Россия была выбрана как «первая остановка» для зарубежного визита руководителя КНР.

Ранее, 21 марта, Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием. При этом 20 марта Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда лидер КНР заявил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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