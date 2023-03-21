Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике, государства являются стратегическими партнерами.
Он отметил, что именно по этой причине Россия была выбрана как «первая остановка» для зарубежного визита руководителя КНР.
Ранее, 21 марта, Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием. При этом 20 марта Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда лидер КНР заявил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.
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