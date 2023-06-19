Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США

По ее словам, Си Цзиньпин отметил, что взаимодействие между государствами должно всегда быть основано на взаимном уважении и честности.

Ранее, 19 июня, началась встреча Си Цзиньпина с Блинкеном в Пекине. Уточняется, что переговоры были организованы в Доме народных собраний. Глава внешнеполитического ведомства США прибыл впервые за пять последних лет в Пекин накануне, сообщает «Радиоточка НСН».

