Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном выразил надежду, что его визит поможет внести вклад в стабилизацию отношений между двумя странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter.
По ее словам, Си Цзиньпин отметил, что взаимодействие между государствами должно всегда быть основано на взаимном уважении и честности.
Ранее, 19 июня, началась встреча Си Цзиньпина с Блинкеном в Пекине. Уточняется, что переговоры были организованы в Доме народных собраний. Глава внешнеполитического ведомства США прибыл впервые за пять последних лет в Пекин накануне, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru