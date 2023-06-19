Си Цзиньпин принял главу Госдепа Блинкена в Пекине

Встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с государственным секретарём Соединённых Штатов Амиерики, как и было анонсировано, началась в Пекине. Информацию об этом распространило официальное информационное агентство правительства КНР Xinhua.

Уточняется, что переговоры организованы в Доме народных собраний. Глава внешнеполитического ведомства США прибыл впервые за пять последних лет в Пекин накануне. Как передаёт RT, он уже провёл переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом.

По оценке министра иностранных дел КНР, отношения Пекина и Вашингтона сейчас находятся на самом низком уровне с момента установления двусторонних дипломатических отношений. По словам Цинь Гана, такое положение вещей не отвечает интересам народов двух крупнейших экономик мира.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Госдепартамент США пригрозил Грузии санкциями за попытки наладить отношения с Москвой.

