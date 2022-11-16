Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их беседы в СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их конфиденциального разговора «просочилось в СМИ».
Сотрудница канадского телеканала CTV News опубликовала кадры с саммита G20 в Индонезии, на которых китайский лидер упрекает своего визави в том, что содержание их неофициальной беседы стало известно журналистам.
«Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как вёлся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», - подчеркнул Си Цзиньпин.
Трюдо на это ответил, что «готов к открытому и честному диалогу», и пообещал «продолжить конструктивно работать вместе», однако всегда будут некоторые разногласия. Си Цзиньпин, в свою очередь, попросил канадского премьера сначала «создать для этого условия».
Ранее Си Цзиньпин в третий раз подряд стал генеральным секретарем Компартии Китая, передаёт ОТР.
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