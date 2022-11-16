Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их беседы в СМИ

Сотрудница канадского телеканала CTV News опубликовала кадры с саммита G20 в Индонезии, на которых китайский лидер упрекает своего визави в том, что содержание их неофициальной беседы стало известно журналистам.

«Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как вёлся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Трюдо на это ответил, что «готов к открытому и честному диалогу», и пообещал «продолжить конструктивно работать вместе», однако всегда будут некоторые разногласия. Си Цзиньпин, в свою очередь, попросил канадского премьера сначала «создать для этого условия».

Ранее Си Цзиньпин в третий раз подряд стал генеральным секретарем Компартии Китая, передаёт ОТР.

