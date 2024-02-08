Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином, сообщило Центральное телевидение Китая.

СМИ: Шойгу на переговорах обратился к министру обороны КНР на китайском языке

Ранее СМИ сообщали, что звонок может быть приурочен к грядущему Новому году по китайскому календарю.

В рамках данного разговора могла быть озвучена озабоченность российской стороны в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами, писали СМИ.

Ранее правительство Москвы совместно с посольством КНР в России сообщило, что российская столица впервые отметит китайский Новый год, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:КитайРоссияТелефонный РазговорПолитикаВладимир ПутинСи Цзиньпин

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