Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее СМИ сообщали, что звонок может быть приурочен к грядущему Новому году по китайскому календарю.
В рамках данного разговора могла быть озвучена озабоченность российской стороны в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами, писали СМИ.
Ранее правительство Москвы совместно с посольством КНР в России сообщило, что российская столица впервые отметит китайский Новый год, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru