Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Ранее СМИ сообщали, что звонок может быть приурочен к грядущему Новому году по китайскому календарю.



В рамках данного разговора могла быть озвучена озабоченность российской стороны в отношении возникающих ограничений финансово-экономического сотрудничества между странами, писали СМИ.

Ранее правительство Москвы совместно с посольством КНР в России сообщило, что российская столица впервые отметит китайский Новый год, напоминает RT.

