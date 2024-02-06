СМИ: Шойгу на переговорах обратился к министру обороны КНР на китайском языке

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к коллеге на китайском языке. Об этом сообщает китайская интернет-компания NetEase.

Шойгу: Россия в разы нарастила выпуск основных видов вооружения

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке», — отмечается в материале.

Приветствие российского министра удивило китайскую сторону и оказало сильный эффект, так как в КНР придают большое значение слову «товарищ».

Глава российского Минобороны поздравил коллегу с вступлением в должность, выразив надежду, что его опыт взаимодействия с военными РФ поспособствует углублению сотрудничества двух страна. По данным портала, Шойгу «с энтузиазмом» отнесся к назначению Дуна. Российский министр в беседе упомянул, что его коллега учился в Военной академии Генштаба в России, кроме того, в 2015-2016 годах Дун Цзюнь руководил силами КНР в российско-китайских военно-морских учениях.

Министры обороны России и Китая провели переговоры на минувшей неделе, напоминает телеканал «360». В ходе беседы Шойгу отметил, что Москва и Пекин углубляют военное сотрудничество по всем направлениям, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:КитайМинобороныСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры