СМИ: Шойгу на переговорах обратился к министру обороны КНР на китайском языке
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой военного ведомства Китая Дун Цзюнем обратился к коллеге на китайском языке. Об этом сообщает китайская интернет-компания NetEase.
«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке», — отмечается в материале.
Приветствие российского министра удивило китайскую сторону и оказало сильный эффект, так как в КНР придают большое значение слову «товарищ».
Глава российского Минобороны поздравил коллегу с вступлением в должность, выразив надежду, что его опыт взаимодействия с военными РФ поспособствует углублению сотрудничества двух страна. По данным портала, Шойгу «с энтузиазмом» отнесся к назначению Дуна. Российский министр в беседе упомянул, что его коллега учился в Военной академии Генштаба в России, кроме того, в 2015-2016 годах Дун Цзюнь руководил силами КНР в российско-китайских военно-морских учениях.
Министры обороны России и Китая провели переговоры на минувшей неделе, напоминает телеканал «360». В ходе беседы Шойгу отметил, что Москва и Пекин углубляют военное сотрудничество по всем направлениям, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин выступит с посланием парламенту в конце февраля - начале марта
- Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России
- Над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников
- СМИ: Шойгу на переговорах обратился к министру обороны КНР на китайском языке
- ЦБ РФ допустил точечное продление льготной ипотеки на новостройки
- Слуцкий: Необходимо закрепить право женщин с детьми на бесплатную стоматологию
- Маск заявил, что Байден расстилает «ковровую дорожку для мигрантов»
- Кеннеди-младший потребовал от американских властей не давать деньги Киеву
- Аналитик: покупка Минфином валюты не повлияет на курс рубля
- Кеннеди-младший: Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru