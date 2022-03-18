Си Цзиньпин: противоречия КНР и США не должны сказаться на мировой торговле

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что противоречия между США и Китаем не должны сказаться на мировой торговле, энергетике и отраслевых цепочках, передает ТАСС.

Такое заявление китайский лидер сделал по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Их диалог прошел в формате видеозвонка, по защищенной видеосвязи.

Ранее востоковед Николай Вавилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры США с Китаем призваны подорвать уверенность российского руководства в китайской поддержке, однако это вряд ли возымеет успех.