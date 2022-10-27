Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество Китая и США
Китаю и США следует усиливать взаимодействие, способствуя повышению устойчивости и определенности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям. Текст обращения приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что обстановка в мире сегодня неспокойная.
«Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и поспособствует миру и развитию во всем мире», — указал лидер КНР.
По словам Си Цзиньпина, Пекин готов работать вместе с Вашингтоном над поиском правильного пути мирного сосуществования государств, пишет RT.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США готовы победить Китай в рамках стратегической конкуренции, сообщает РИА ФАН. При этом Вашингтон надеется на сотрудничество с Пекином в сферах общих интересов.
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