Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество Китая и США

Китаю и США следует усиливать взаимодействие, способствуя повышению устойчивости и определенности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям. Текст обращения приводит Центральное телевидение Китая.

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Си Цзиньпин отметил, что обстановка в мире сегодня неспокойная.

«Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и поспособствует миру и развитию во всем мире», — указал лидер КНР.

По словам Си Цзиньпина, Пекин готов работать вместе с Вашингтоном над поиском правильного пути мирного сосуществования государств, пишет RT.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США готовы победить Китай в рамках стратегической конкуренции, сообщает РИА ФАН. При этом Вашингтон надеется на сотрудничество с Пекином в сферах общих интересов.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАКитайСи Цзиньпин
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