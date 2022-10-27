Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество Китая и США

Си Цзиньпин отметил, что обстановка в мире сегодня неспокойная.

«Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и поспособствует миру и развитию во всем мире», — указал лидер КНР.

По словам Си Цзиньпина, Пекин готов работать вместе с Вашингтоном над поиском правильного пути мирного сосуществования государств, пишет RT.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США готовы победить Китай в рамках стратегической конкуренции, сообщает РИА ФАН. При этом Вашингтон надеется на сотрудничество с Пекином в сферах общих интересов.

