Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин: Развитие Китая неотделимо от развития мира

Развитие Китая неотделимо от развития мира, который нуждается в Китае. Об этом заявил Си Цзиньпин, избранный в третий раз генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

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«Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае», — цитирует его РИА Новости.

По словам Си Цзиньпина, экономика КНР устойчива, у нее хороший потенциал и широкие возможности для манёвра, пишет Газета.ru.

Ранее на XX съезде КПК коммунисты переизбрали Си Цзиньпина генсеком ЦК на третий срок - на следующие пять лет, сообщает RT.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:КоммунистыКитайСи Цзиньпин
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