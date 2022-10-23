Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин: Развитие Китая неотделимо от развития мира

«Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае», — цитирует его РИА Новости.

По словам Си Цзиньпина, экономика КНР устойчива, у нее хороший потенциал и широкие возможности для манёвра, пишет Газета.ru.

Ранее на XX съезде КПК коммунисты переизбрали Си Цзиньпина генсеком ЦК на третий срок - на следующие пять лет, сообщает RT.

