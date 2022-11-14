Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами

По его словам, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, а мир «стоит на перепутье». Си Цзиньпин отметил, что мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения.

Ранее CNN сообщил, что главной интригой G20 может стать встреча президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

