Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами
Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности.
По его словам, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, а мир «стоит на перепутье». Си Цзиньпин отметил, что мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения.
Ранее CNN сообщил, что главной интригой G20 может стать встреча президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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