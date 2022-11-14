Си Цзиньпин призвал Байдена работать со всеми странами

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 заявил о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности.

Переговоры или жесткая риторика? Чего ждать от саммита G20

По его словам, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, а мир «стоит на перепутье». Си Цзиньпин отметил, что мир ожидает, что Китай и США будут должным образом регулировать свои отношения.

Ранее CNN сообщил, что главной интригой G20 может стать встреча президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАКитайСаммит G20
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры