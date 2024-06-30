Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Астане

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается совершить международное турне со 2 по 6 июля, в ходе которого примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посетив Таджикистан и Казахстан. Об этом сообщили в МИД Китая.

По данным источника, Си Цзиньпин приедет в Казахстан и Таджикистан по приглашению лидеров этих стран.