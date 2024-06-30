Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Астане
Председатель КНР Си Цзиньпин собирается совершить международное турне со 2 по 6 июля, в ходе которого примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посетив Таджикистан и Казахстан. Об этом сообщили в МИД Китая.
По данным источника, Си Цзиньпин приедет в Казахстан и Таджикистан по приглашению лидеров этих стран.
4 июля саммит ШОС состоится в Астане во Дворце независимости. На встречу уже были приглашены генсек ООН Антониу Гутерриш и руководители некоторых международных организаций. Ожидается, что на мероприятие также приедет генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о плане провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях ШОС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru