Си Цзиньпин приедет в Казань на саммит БРИКС
18 октября 202410:35
Лидер КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в шестнадцатом саммите БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
«Председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в... саммите лидеров стран БРИКС», — указано в заявлении Хуа Чуньин.
Отмечается, что лидер Китая прибудет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября, участие в нем подтвердили более 20 мировых лидеров, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru