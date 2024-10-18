Си Цзиньпин приедет в Казань на саммит БРИКС

Лидер КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в шестнадцатом саммите БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

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«Председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в... саммите лидеров стран БРИКС», — указано в заявлении Хуа Чуньин.

Отмечается, что лидер Китая прибудет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября, участие в нем подтвердили более 20 мировых лидеров, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КазаньБриксСаммитКитайСи Цзиньпин

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