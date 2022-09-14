Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на саммите ШОС в Самарканде

Визит китайского лидера стал его первой зарубежной поездкой с начала пандемии коронавируса.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Токаев планируют провести переговоры и заключить ряд соглашений о сотрудничестве.

Поездка в Казахстан открывает турне председателя КНР по странам Средней Азии. В дальнейшем Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября.

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ФОТО: kremlin.ru
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