Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан

Визит китайского лидера стал его первой зарубежной поездкой с начала пандемии коронавируса.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Токаев планируют провести переговоры и заключить ряд соглашений о сотрудничестве.

Поездка в Казахстан открывает турне председателя КНР по странам Средней Азии. В дальнейшем Си Цзиньпин встретится с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15-16 сентября.

