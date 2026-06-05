Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Северную Корею с государственным визитом. Об этом заявил представитель отдела международных связей Центрального комитета китайской Коммунистической партии, передает агентство Xinhua.
Лидер Китая прибудет в КНДР по приглашению генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя государственных дел страны Ким Чен Ына. Визит Си Цзиньпина запланирован на 8-9 июня.
Повестка и другие детали поездки пока не раскрываются.
Ранее Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, напоминает 360.ru.
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