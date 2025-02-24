Си Цзиньпин поговорил по телефону с Путиным
24 февраля 202512:59
Лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, беседа состоялась во второй половине дня по инициативе российской стороны.
Деталей разговора не приводится.
Ранее Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru