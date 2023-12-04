Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки

Председатель КНР Си Цзиньпин подарил белорусскому коллеге Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. Об этом сообщает РИА Новости.

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Стороны обменялись подарками в Пекине во время визита Лукашенко в азиатское государство с рабочим визитом.

Сыну белорусского президента Николаю Си Цзиньпин подарил спортивный костюм с надписью «Китай» на английском языке.

Команда Лукашенко в свою очередь также подарила несколько подарков китайской стороне. Уточняется, что Си Цзиньпина, в частности, заинтересовал белорусский шоколад.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Си ЦзиньпинАлександр ЛукашенкоКитай

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