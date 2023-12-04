Си Цзиньпин подарил Лукашенко яблоки
4 декабря 202312:38
Председатель КНР Си Цзиньпин подарил белорусскому коллеге Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань. Об этом сообщает РИА Новости.
Стороны обменялись подарками в Пекине во время визита Лукашенко в азиатское государство с рабочим визитом.
Сыну белорусского президента Николаю Си Цзиньпин подарил спортивный костюм с надписью «Китай» на английском языке.
Команда Лукашенко в свою очередь также подарила несколько подарков китайской стороне. Уточняется, что Си Цзиньпина, в частности, заинтересовал белорусский шоколад.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru