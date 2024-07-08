Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине
Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления переговоров и прямого диалога между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Только в том случае, если все крупные державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию, можно будет добиться скорейшего прекращения огня в этом конфликте», — сказал Си.
По его словам, основное внимание на данный момент уделяется недопущению распространения конфликта, эскалации боевых действий, а также прекращению огня со всех сторон. Си Цзиньпин отметил, что основные направления усилий Пекина и Будапешта в отношении конфликта совпадают.
Со своей стороны, Орбан назвал Китай ключевым государством в создании условий мира в конфликте. Этим венгерский премьер объяснил свой визит и встречу с Си Цзиньпином.
Ранее Виктор Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, а затем – с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине в настоящее время нет. По его словам, желание Киева идти на переговоры в Москвой «пока не прослеживается», передает «Радиоточка НСН».
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