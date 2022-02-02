«Это угроза свержением»: Сорос поставил Си Цзиньпину ультиматум
Американский миллиардер ловко использовал момент и факты, чтобы расшатать позиции лидера КНР, однако Си Цзиньпину по-прежнему есть на кого опереться, считает востоковед Николай Вавилов.
Заявления Сороса об опасности «омикрона» в Китае носят провокативный характер, однако для них есть основания, пояснил востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»
Ранее миллиардер и инвестор Джордж Сорос заявил, что распространение штамма коронавируса «омикрон» угрожает правлению лидера КНР Си Цзиньпина. Как отметил Сорос, вирус в Китае вышел из-под контроля, однако власти скрывают происходящее от граждан, передает телеканал CNBC. Сорос высказался как раз перед началом Олимпиады в Пекине, где уже началась эстафета передачи олимпийского огня.
«В течение всего 2021 года несколько авторитетных СМИ, в том числе The Economist, Forbes публиковали возможную реальную статистику ковида в Китае. Даже неподготовленный наблюдатель видит, что смертность в Китае в тысячу раз меньше, чем в США. Многие объективные исследователи задаются вопросом, насколько реальна эта картина. Сорос не первый, кто заявил о возможных проблемах в Китае. Люди из-за режима самоизоляции не имели широких контактов с представителями зарубежных государств. Математики из китайского народного университета заявили, что если Китай откроется сейчас, то в день будет заболеваемость порядка 630 тысяч человек. Заявления Сороса носят провокативный характер, но они не беспочвенны. Это первое», - отметил китаевед.
Вавилов пояснил, что некоторые проблемы в Китае могут быть спровоцированы самими США, а слова Сороса отчасти обращены к Белому дому.
«Второе – это мощная проамериканская оппозиция в Китае. Это группа людей крайне недовольна политикой Си Цзиньпина, который разрушает эту десятилетиями выстраиваемую интеграцию с США, уничтожает проамериканские компании. Сорос – это лоббист Демократической партии, один из ее идеологов. Он в своем высказывании критикует не только Си Цзиньпина, но и очень мягкую позицию президента США Байдена, потому что радикально-демократические круги ожидали полноценный бойкот Олимпиады, как в Берлине в 1936 году. Бойкот сорвался, потому что у Байдена есть связи, экономические интересы в Китае, и эта критика направлена на него. Сорос сказал это в первый день по китайскому календарю и в преддверии Олимпиады, чтобы эта провокация прозвучала более громко. Это не просто очернение Игр, это реальный ультиматум», - объяснил положение дел востоковед.
Несмотря на прецеденты по отстранению от дел китайских лидеров, генсек популярен у населения и опирается на широкую поддержку силовиков.
«Когда Сорос говорит, что у Си Цзиньпина мало шансов на переизбрание, он опирается на оппозицию и фактически угрожает свержением. Такое уже было в 2002-2004 годах, когда правящий генсек не хотел уходить от власти, и его отстранили с помощью эпидемии коронавируса SARS и международного давления. Это опробованный прием, этот «ковидный транш» полностью идентично повторяется, чтобы Си Цзиньпин не шел на третий срок. В ноябре будет съезд партии, который будет выбирать его на новый срок. Несмотря ни на что, у рядового населения очень благожелательное к нему отношение, они воспринимают его лидером, который сделает Китай одним из центров мира, который противостоит США. Он воплощает мечты «рядового китайца», который не очень богат, испытывает трудности и т.д. Кроме этого, во властной элите сторонники Си Цзиньпина – это представители силового блока, выходцы из армии, из вооруженной народной полиции, которые осуществляют правоохранительную деятельность в партии. Ему противостоят хозяйственный блок, выходцы из комсомола, которые ориентируются на китайско-американские связи», - добавил востоковед.
Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что попытки США поощрить Тайвань к движению «по пути к независимости» могут обернуться угрозой вооруженного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами.
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