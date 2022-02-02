«Это угроза свержением»: Сорос поставил Си Цзиньпину ультиматум

Заявления Сороса об опасности «омикрона» в Китае носят провокативный характер, однако для них есть основания, пояснил востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

Ранее миллиардер и инвестор Джордж Сорос заявил, что распространение штамма коронавируса «омикрон» угрожает правлению лидера КНР Си Цзиньпина. Как отметил Сорос, вирус в Китае вышел из-под контроля, однако власти скрывают происходящее от граждан, передает телеканал CNBC. Сорос высказался как раз перед началом Олимпиады в Пекине, где уже началась эстафета передачи олимпийского огня.

«В течение всего 2021 года несколько авторитетных СМИ, в том числе The Economist, Forbes публиковали возможную реальную статистику ковида в Китае. Даже неподготовленный наблюдатель видит, что смертность в Китае в тысячу раз меньше, чем в США. Многие объективные исследователи задаются вопросом, насколько реальна эта картина. Сорос не первый, кто заявил о возможных проблемах в Китае. Люди из-за режима самоизоляции не имели широких контактов с представителями зарубежных государств. Математики из китайского народного университета заявили, что если Китай откроется сейчас, то в день будет заболеваемость порядка 630 тысяч человек. Заявления Сороса носят провокативный характер, но они не беспочвенны. Это первое», - отметил китаевед.