Мишустин прибыл с официальным визитом в Китай

Мишустин пробудет в Китае два дня. Он выступит на бизнес-форуме в Шанхае с участием ведущих российских и китайских компаний.

В Пекине у главы правительства запланирована встреча с лидером Китая Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Главное таможенное управление Китая сообщило, что за первые четыре месяца 2023 года товарооборот с Россией вырос на 41% и превысил $73 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

