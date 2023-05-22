Мишустин прибыл с официальным визитом в Китай
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай. Глава правительства встретится с руководством КНР и примет участие в деловом форуме, сообщают СМИ.
Мишустин пробудет в Китае два дня. Он выступит на бизнес-форуме в Шанхае с участием ведущих российских и китайских компаний.
В Пекине у главы правительства запланирована встреча с лидером Китая Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Главное таможенное управление Китая сообщило, что за первые четыре месяца 2023 года товарооборот с Россией вырос на 41% и превысил $73 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru