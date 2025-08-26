Си Цзиньпин и Володин встретились в Пекине

Лидер КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Си Цзиньпин 26 августа встретился с... Вячеславом Володиным в Пекине», - указано в сообщении.

Спикер Госдумы передал председателю КНР теплые слова приветствия и добрые пожелания от российского лидера Владимира Путина, пишет Ura.ru.

Вячеслав Володин с парламентской делегацией России находится в Китае с официальным визитом. Политики запланировали ряд встреч и проведение заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей, которое состоится уже в десятый раз.

