Си Цзиньпин и Володин встретились в Пекине
Лидер КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Си Цзиньпин 26 августа встретился с... Вячеславом Володиным в Пекине», - указано в сообщении.
Спикер Госдумы передал председателю КНР теплые слова приветствия и добрые пожелания от российского лидера Владимира Путина, пишет Ura.ru.
Вячеслав Володин с парламентской делегацией России находится в Китае с официальным визитом. Политики запланировали ряд встреч и проведение заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству российского Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей, которое состоится уже в десятый раз.
