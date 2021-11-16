Си Цзиньпин и Байден провели виртуальную встречу

В приветственном слове Си Цзиньпин назвал американского коллегу «давним другом», отметив, что «очень рад» встрече, сообщает РЕН ТВ.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай и США должны «уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе». Си Цзиньпин заявил о готовности к совместной работе над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

«Китай и Соединенные Штаты должны укреплять связь и сотрудничество не только для того, чтобы хорошо справляться со своими внутренними делами, но и для того, чтобы выполнять свои международные обязанности и совместно содействовать благородному делу мира и развития человечества», — приводит слова китайского лидера Газета.ру.

Также Си Цзиньпин подчеркнул, что «здоровые и стабильные» отношения КНР и США необходимы для поддержания стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, в том числе пандемию и изменение климата.

