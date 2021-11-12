«Кормчий»: Председателя КНР Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина теперь также получил именование «кормчий китайского возрождения». Об этом объявил представитель Компартии КНР в ходе встречи с представителями СМИ.
Ранее такого титула удостаивался только основатель КНР Мао Цзэдун - его в Китае величают «Великим кормчим».
Накануне Центральный комитет КПК принял, как её там называю «историческую резолюцию». В документе подчеркиваются достижения партии за сто лет с момента её создания в 1921 году, в том числе при председательстве Си Цзиньпина. Резолюция призывает продолжать поддерживать политику нынешнего лидера партии.
Такого рода документ принят третий раз в истории современного Китая. Ранее одобряли резолюцию Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году. Таким образом, Си Цзиньпина стремится встать в один ряд с этим выдающимися китайскими лидерами. Это также означает, что популярность нынешнего председателя даёт ему возможность занять должность главы КНР на третий срок до 2027 года.
Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Россия предоставит в ЕС документы о совместном признании ковидных паспортов
- В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года
- Массовым отравлением школьников в Удмуртии займётся СК
- Запасы газа в хранилищах «Газпрома» в Европе снизились до критического уровня
- Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море
- В Свердловской области могут ввести QR-коды на продажу алкоголя
- Снежный покров в Москве достиг 2 см
- Белоруссия заявила в ООН о накале ситуации на границе
- Руководителем Роснедр назначили врио главы ведомства Петрова
- Сергей Собянин рассказал о благоустройстве переулков Арбата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru