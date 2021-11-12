«Кормчий»: Председателя КНР Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина теперь также получил именование «кормчий китайского возрождения». Об этом объявил представитель Компартии КНР в ходе встречи с представителями СМИ.

Ранее такого титула удостаивался только основатель КНР Мао Цзэдун - его в Китае величают «Великим кормчим».

Накануне Центральный комитет КПК принял, как её там называю «историческую резолюцию». В документе подчеркиваются достижения партии за сто лет с момента её создания в 1921 году, в том числе при председательстве Си Цзиньпина. Резолюция призывает продолжать поддерживать политику нынешнего лидера партии.

Такого рода документ принят третий раз в истории современного Китая. Ранее одобряли резолюцию Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году. Таким образом, Си Цзиньпина стремится встать в один ряд с этим выдающимися китайскими лидерами. Это также означает, что популярность нынешнего председателя даёт ему возможность занять должность главы КНР на третий срок до 2027 года.

Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года.

