Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями
Председатель КНР Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями. Об этом он заявил в ходе поздравительной речи по случаю Китайского Нового года, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что страны имеют многогранные общие интересы, что может перерасти в большое поле для сотрудничества. Си Цзиньпин добавил, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным.
Также он вспомнил, как 40 лет назад посетил штат США Айова и у него до сих пор свежи воспоминания о теплом приеме со стороны американцев.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить против Китая пошлины. Президент США подчеркнул, что тарифы наделяют Вашингтон весьма значительной властью над Китаем, где не хотят, чтобы Штаты использовали такую возможность. «И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть», — подчеркнул Трамп.
Подобные заявления Трампа рынки, по данным агентства, восприняли как позитивный знак. Однако, по мнению экспертов, Трамп все же воспользуется возможностью угрожать Китаю тарифами, а это значит, что и для Пекина, и для мира в целом на карту поставлено очень многое, передает «Радиоточка НСН».
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