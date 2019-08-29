Швыдкой призвал не раскалывать общество из-за протестов по выборам в Мосгордуму

Наряду с этим он отметил, что стоит с пониманием отнестись к протестам, на фоне которых идёт избирательная кампания кандидатов в столице. По его мнению, каждая позиция и точка зрения, независимо от её направленности, имеет право на существование. Протесты же скорее отражают желание граждан улучшить жизнь в своей стране, нежели выразить несогласие с системой.

«То, что люди хотят честных и прозрачных выборов — это естественно, и относиться к этому нужно с пониманием. Как и к тому, что в обществе не может быть единообразия, единомыслия, единодушия. Люди думают по-разному. Поэтому и существуют разные политические партии и в то же время существуют люди, которые не вступают ни в какие партии. Жизнь многообразна и взгляды людей многообразны. Это нормально. Мне кажется, что многие протестуют не против действующей власти, а выходят на разного рода митинги и манифестации, чтобы просто жизнь была лучше», — поделился Михаил Швыдкой.

Напомним, в Москве с середины июля идут акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Большинство акций было не согласовано со столичными властями. На митингах 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек соответственно. 10 августа состоялась согласованная акция на проспекте Сахарова, собравшая 60 тысяч человек. Однако после её окончания часть публики решила продолжить акцию, и пошла гулять по центру столицы, где и начались задержания. В ближайшую субботу, 31 августа, оппозиция намерена вновь выйти на улицы для выражения протеста. Акция не согласована.

