Назло бабушке отморозим уши. Особенности борьбы за места в Мосгордуме

Шантажом сочли позицию организаторов митинга 25 августа в Москве в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Именно он, напомним, работает с заявками на проведение тех или иных акций и мероприятий в городе. Группа граждан обратилась с уведомлением о проведении 25 августа очередной акции в преддверие выборов в Мосгордуму. Они хотели провести шествие по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова и митинг на внутренней стороне Садового кольца с участием до 100 тысяч человек. Им было предложено провести митинг без шествия на проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца. Подобные мероприятия там неоднократно проводились, площадка позволяет вместить заявленное количество участников и обеспечить безопасность акции. Однако заявители потребовали провести митинг у дома 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома 9, как им было предложено. «За этим решением скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие», - говорится в заявлении пресс-службы департамента.

Уличные протесты проходят в Москве почти каждые выходные с конца июля в поддержку кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах Мосгордумы. У ряда кандидатов была забракована часть поданных за них подписей, необходимых для регистрации, в частности, были выявлены подписи умерших людей. Отказ окружных избирательных комиссий в регистрации мог быть обжалован в суде. Некоторые так и поступили, как, например, представитель «Яблока» Сергей Митрохин, который по суду добился регистрации кандидатом и был вынужден признать, что исследование подписей в суде было «объективным и прозрачным». Другие предпочли созывать своих сторонников на несанкционированные уличные акции.

В результате возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. В столичные суды поступило три иска к организаторам несогласованных акций на общую сумму более 13 миллионов рублей. Истцами выступили Мосгортранс, ГБУ «Автомобильные дороги» и компания-владелец заведения общественного питания. Ответчиками по всем искам указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, в числе которых Юлия Галямина, Любовь Соболь, Алексей Навальный и другие. Ущерб жителям города, многие из которых теперь как черт ладана боятся ехать в центр в выходные дни, никто не оценивал.

В эту субботу, 17 августа в Москве запланирована очередная уличная акция под лозунгом «За честные и чистые выборы». Протестную волну в этот раз пытается оседлать столичное отделение КПРФ.

