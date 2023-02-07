Швеция заявила о планах возобновить переговоры с Турцией по НАТО

Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, когда Анкара будет к этому готова. Об этом сообщил премьер Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Он отметил, что сначала нужно «успокоить ситуацию», чтобы вести переговоры.

Также премьер призвал учитывать факт приближающихся в Турции выборов.