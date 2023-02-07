Швеция заявила о планах возобновить переговоры с Турцией по НАТО

Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, когда Анкара будет к этому готова. Об этом сообщил премьер Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Он отметил, что сначала нужно «успокоить ситуацию», чтобы вести переговоры.

Также премьер призвал учитывать факт приближающихся в Турции выборов.

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При этом Финляндия готова вступить в Североатлантический альянс без Швеции, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на осведомленные источники. Один из собеседников отметил, что нужно признать факты, Финляндия является пограничным соседом России. «Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», - сказал он.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отверг возможность вступления Швеции в НАТО, при этом положительно оценив перспективы членства Финляндии.

Взаимоотношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского ультраправого политика Расмуса Палудана, который 21 января сжег копию Корана напротив турецкого посольства в Стокгольме.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОТурцияШвеция
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