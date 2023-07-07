Эрдоган: Турция не поддержит вступление в НАТО Швеции
Анкара придерживается политики открытых дверей в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.
По его словам, это доказывает недавние принятие Финляндии в Североатлантический альянс.
Вместе с тем, Эрдоган отметил, что Турция не может одобрить присоединение к НАТО стран, поддерживающих терроризм.
«Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — пояснил президент Турции.
Он также рассказал, что ситуация по принятию скандинавского королевства в альянс будет ещё обсуждаться на саммите НАТО в Вильнюсе.
Ранее стало известно, что Венгрия одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru