Эрдоган: Турция не поддержит вступление в НАТО Швеции

По его словам, это доказывает недавние принятие Финляндии в Североатлантический альянс.

Вместе с тем, Эрдоган отметил, что Турция не может одобрить присоединение к НАТО стран, поддерживающих терроризм.

«Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — пояснил президент Турции.

Он также рассказал, что ситуация по принятию скандинавского королевства в альянс будет ещё обсуждаться на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что Венгрия одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

