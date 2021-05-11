Швеция отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Швеция не планирует высылать дипломатов в ответ на призыв Чехии выслать по одному сотруднику посольств РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.
«Какая-то возня!» Юрист-международник – о претензиях Чехии к России о компенсации за взрывы во Врбетице
Чехия призывала страны-члены Евросоюза выслать в знак солидарности с ней российских дипломатов. Однако Линде отказалась последовать призыву и подчеркнула, что это "крайняя мера". По ее словам, солидарность можно выразить по-другому, и предложила Чехии "конкретную поддержку на местах".
По мнению Линде, остальные участники ЕС разделяют эту позицию. Она также отметила важность сохранения дипломатического диалога.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 465 / сут.
Умерли
114 тыс.+321 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 774 / сут.
- Швеция отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
- Премьер Словакии заявил, что в ближайшие дни жители смогут привиться «Спутником V»
- «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ благодаря победе над «Химками»
- В Тель-Авиве начали работать бомбоубежища
- Директора департамента по связям с общественностью «Спартака» избили неизвестные
- Байден заявил о непричастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline
- Движение между станциями московского метро «Молодежная» и «Киевская» восстановлено
- Парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня
- Во Франции женщина с ножом напала на полицейского
- В Британии с 17 мая ослабят ограничения из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru