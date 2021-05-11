Швеция отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Швеция не планирует высылать дипломатов в ответ на призыв Чехии выслать по одному сотруднику посольств РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

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Чехия призывала страны-члены Евросоюза выслать в знак солидарности с ней российских дипломатов. Однако Линде отказалась последовать призыву и подчеркнула, что это "крайняя мера". По ее словам, солидарность можно выразить по-другому, и предложила Чехии "конкретную поддержку на местах".

По мнению Линде, остальные участники ЕС разделяют эту позицию. Она также отметила важность сохранения дипломатического диалога.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧехияДипломатыВысылкаШвеция
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