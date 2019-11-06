Швеции посоветовали вступить в НАТО из-за угрозы со стороны России
Швеции предложили подать заявку на членство в Организация Североатлантического договора из-за «агрессивного поведения» России в адрес некоторых ее соседей в ближнем зарубежье. С такой рекомендацией обратилась депутат Умеренной коалиционной партии Швеции Бориана Оберг, пишет RT.
Она заявила, что уровень безопасности вокруг страны значительно снизился. По словам депутата, основная причина, по которой Швеции необходимо вступить в НАТО - «агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет». Оберг выразила опасения, что подобное может случится и со скандинавским государством, сообщает Ura.ru.
Ранее НСН сообщала, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Североатлантический альянс в попытках накалить ситуацию на Украине. Таким образом она прокомментировала заявления представителей НАТО по итогам визита в Киев.
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