В МИД РФ обвинили НАТО в обострении ситуации на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Североатлантический альянс в попытках накалить ситуацию на Украине. Таким образом она прокомментировала заявления представителей НАТО по итогам визита в Киев.

Как отмечается в сообщении на сайте МИД РФ, Брюссель вновь кидает в адрес Москвы ничем не обоснованные претензии и обвинения. НАТО, в частности старается внутренний гражданский конфликт на Украине представить как противостояние с Россией, передает RT.

Захарова также констатировала, что альянс игнорирует мирные усилия, которые предпринимаются по линии контактной группы для урегулирования в Донбассе. Важным дестабилизирующим фактором она назвала военную поддержку со стороны НАТО киевского режима. По словам представителя МИДа, своими действиями альянс увеличивает градус напряжённости.

