Швейцарцы могут получить срок за перегрев своих домов

Швейцарцы могут получить тюремный срок за перегрев своих домов выше температуры 19 градусов. Об этом сообщает газета Blick со ссылкой на пресс-секретаря департамента экономики (DEF) Маркуса Спурндли.

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Согласно новым правительственным директивам граждане Швейцарии в связи с нехваткой газа в стране не могут отапливать свои дома выше 19 градусов тепла. По новому закону в случае нарушения директив им может грозить штраф или тюремное заключение до 3-х лет.

Таким образом страны Европы готовятся к первой зиме без российского газа.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Швейцария
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