МИД РФ ответил на протест Украины из-за визита Путина в Крым

В Москве подчеркнули, что нота Киева была проигнорирована в связи с тем, что президент России не обязан согласовывать с другими государствами свои визиты в субъекты РФ.

Попутно российские дипломаты призвали Киев смириться с реальностью и признать Крым и Севастополь частью России.

Ранее стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста из-за посещения Крыма Путиным. В Киеве назвали полуостров «оккупированной территорией», а сами визит – «несогласованным» с Украиной, сообщает Ura.ru

Отметим, что в Крыму Путин наблюдал за учениями Черноморского и Северного флотов, напоминает RT.

