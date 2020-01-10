МИД РФ ответил на протест Украины из-за визита Путина в Крым
МИД России оставил без рассмотрения ноту, которую направили украинские дипломаты после визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В Москве подчеркнули, что нота Киева была проигнорирована в связи с тем, что президент России не обязан согласовывать с другими государствами свои визиты в субъекты РФ.
Попутно российские дипломаты призвали Киев смириться с реальностью и признать Крым и Севастополь частью России.
Ранее стало известно, что МИД Украины направил ноту протеста из-за посещения Крыма Путиным. В Киеве назвали полуостров «оккупированной территорией», а сами визит – «несогласованным» с Украиной, сообщает Ura.ru
Отметим, что в Крыму Путин наблюдал за учениями Черноморского и Северного флотов, напоминает RT.
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