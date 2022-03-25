Швейцария ввела против РФ четвертый санкционный пакет ЕС

Власти Швейцарии объявили о введении против России четвертого санкционного пакета Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что санкции будут введены в полном объеме с сегодняшнего дня. Историки отмечают, что Швейцария не присоединялась к санкциям на протяжении более чем ста лет.

Четвертый санкционный пакет включает запрет на экспорт предметов роскоши и проведение сделок с российскими государственными компаниями.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Швейцария
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