Швейцария ввела против РФ четвертый санкционный пакет ЕС

Отмечается, что санкции будут введены в полном объеме с сегодняшнего дня. Историки отмечают, что Швейцария не присоединялась к санкциям на протяжении более чем ста лет.

Четвертый санкционный пакет включает запрет на экспорт предметов роскоши и проведение сделок с российскими государственными компаниями.



