Швейцария ввела против РФ четвертый санкционный пакет ЕС
25 марта 202220:19
Власти Швейцарии объявили о введении против России четвертого санкционного пакета Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что санкции будут введены в полном объеме с сегодняшнего дня. Историки отмечают, что Швейцария не присоединялась к санкциям на протяжении более чем ста лет.
Четвертый санкционный пакет включает запрет на экспорт предметов роскоши и проведение сделок с российскими государственными компаниями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru