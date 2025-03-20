Россия пригласит США на встречу по вопросам безопасности в Москве

Россия пригласит представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, участие в мероприятии подтвердили представители более 100 стран.

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Встреча, организованная под эгидой Совета безопасности России, состоится в Москве с 27 по 29 мая 2025 года. Это событие проводится ежегодно с 2010 года и собирает представителей государственных структур и международных организаций, обсуждающих вопросы глобальной безопасности.

В прошлом году международная встреча прошла в Санкт-Петербурге, где собрались делегации 106 стран и 8 международных организаций. Тогда российскую делегацию возглавил Николай Патрушев, занимавший пост секретаря Совета безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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