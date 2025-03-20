Россия пригласит США на встречу по вопросам безопасности в Москве

Встреча, организованная под эгидой Совета безопасности России, состоится в Москве с 27 по 29 мая 2025 года. Это событие проводится ежегодно с 2010 года и собирает представителей государственных структур и международных организаций, обсуждающих вопросы глобальной безопасности.

В прошлом году международная встреча прошла в Санкт-Петербурге, где собрались делегации 106 стран и 8 международных организаций. Тогда российскую делегацию возглавил Николай Патрушев, занимавший пост секретаря Совета безопасности, передает «Радиоточка НСН».

