Швейцария предоставит Украине $1,8 млрд помощи

Власти Швейцарии заявили о предоставлении помощи Украине в размере 1,5 млрд швейцарских франков, которые буду выделятся в течение предстоящих четырёх лет на проекты по восстановлению объектов инфраструктуры. Об этом стало известно после встречи украинского министра развития общин, территорий и инфраструктуры Алексея Кулебы с послом Швейцарии в Киеве Феликсом Бауманном, сообщает газета «Ведомости».

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При этом, швейцарский дипломат уточнил, что большая часть этих средств 1 млрд франков направят на разминирование и гуманитарную помощь.

Он также добавил, что на Украине постоянно будет работать представитель конфедерации, который будет отвечать за реализацию проектов по восстановлению.

Ранее Швейцария и НАТО договорились об открытии офиса альянса в Женеве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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