Швейцария предоставит Украине $1,8 млрд помощи

При этом, швейцарский дипломат уточнил, что большая часть этих средств 1 млрд франков направят на разминирование и гуманитарную помощь.

Он также добавил, что на Украине постоянно будет работать представитель конфедерации, который будет отвечать за реализацию проектов по восстановлению.

Ранее Швейцария и НАТО договорились об открытии офиса альянса в Женеве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

