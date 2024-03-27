Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия из-за СВО

В сообщении говорится, что Швейцария не будет менять свою позицию и присоединяться к ДЗЯО из-за продолжающегося конфликта на Украине.

«Федеральный совет убежден, что присоединение не отвечает интересам Швейцарии... когда на передний план выходят вопросы политики безопасности в результате нового конфликта в Европе», - указали в МИД страны.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Россия и США должны вернуться к выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает RT.