Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия из-за СВО

Власти Швейцарии отказались подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщает пресс-служба швейцарского министерства иностранных дел.

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В сообщении говорится, что Швейцария не будет менять свою позицию и присоединяться к ДЗЯО из-за продолжающегося конфликта на Украине.

«Федеральный совет убежден, что присоединение не отвечает интересам Швейцарии... когда на передний план выходят вопросы политики безопасности в результате нового конфликта в Европе», - указали в МИД страны.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Россия и США должны вернуться к выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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