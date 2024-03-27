Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия из-за СВО
Власти Швейцарии отказались подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщает пресс-служба швейцарского министерства иностранных дел.
В сообщении говорится, что Швейцария не будет менять свою позицию и присоединяться к ДЗЯО из-за продолжающегося конфликта на Украине.
«Федеральный совет убежден, что присоединение не отвечает интересам Швейцарии... когда на передний план выходят вопросы политики безопасности в результате нового конфликта в Европе», - указали в МИД страны.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Россия и США должны вернуться к выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru