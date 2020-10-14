Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении Белоруссии
Швейцария обновила санкционный список в отношении граждан Белоруссии, сообщает ТАСС.
Министерство экономики Швейцарии внесло в него 40 фамилий, в том числе главу МВД Юрия Караева и председателя ЦИК Лидию Ермошину. Речь идёт о финансовых санкциях, в том числе замораживании экономических ресурсов и запрете в их предоставлении.
Санкции в отношении главы МВД Белоруссии Юрия Караева ввели за «репрессии и кампанию запугивания, которую проводили силы МВД после президентских выборов 2020 года». Председателя ЦИК Лидию Ермошину в Берне считают ответственной за «ненадлежащее проведение электорального процесса».
Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, которые, по официальным данным, выиграл Александр Лукашенко. Для разгона силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Многие из протестующих были задержаны, лидер оппозиции Светлана Тихановская вынуждена была покинуть страну. Протесты продолжаются в стране уже больше двух месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Пашинян поблагодарил Путина за посредничество в урегулировании конфликта в Карабахе
- Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС из-за Навального
- Военные РФ выясняют нанёс ли Азербайджана удар по Армении
- Не надерёт: Джонсон после угроз Гассиеву отказался от боя
- Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru