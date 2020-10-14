Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении Белоруссии

Швейцария обновила санкционный список в отношении граждан Белоруссии, сообщает ТАСС.

Министерство экономики Швейцарии внесло в него 40 фамилий, в том числе главу МВД Юрия Караева и председателя ЦИК Лидию Ермошину. Речь идёт о финансовых санкциях, в том числе замораживании экономических ресурсов и запрете в их предоставлении.

Санкции в отношении главы МВД Белоруссии Юрия Караева ввели за «репрессии и кампанию запугивания, которую проводили силы МВД после президентских выборов 2020 года». Председателя ЦИК Лидию Ермошину в Берне считают ответственной за «ненадлежащее проведение электорального процесса».

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, которые, по официальным данным, выиграл Александр Лукашенко. Для разгона силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Многие из протестующих были задержаны, лидер оппозиции Светлана Тихановская вынуждена была покинуть страну. Протесты продолжаются в стране уже больше двух месяцев.

