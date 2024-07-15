Швейцария и НАТО договорились об открытии офиса альянса в Женеве
НАТО откроет свой офис в Женеве. Как сообщает Федеральный совет страны, это стало возможно после подписания соответствующего документа.
Уточняется, что подписи в документе поставили глава Дирекции международного права швейцарского МИД Франц Перре и директор Бюро по юридическим вопросам альянса Джон Суордс.
Отмечается, что НАТО откроет в Женеве бюро по связи, с целью «иметь представительство при международных и неправительственных организациях, которые там находятся».
Ранее входящие в Североатлантический альянс Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке дальнобойных крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru