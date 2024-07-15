Швейцария и НАТО договорились об открытии офиса альянса в Женеве

Уточняется, что подписи в документе поставили глава Дирекции международного права швейцарского МИД Франц Перре и директор Бюро по юридическим вопросам альянса Джон Суордс.

Отмечается, что НАТО откроет в Женеве бюро по связи, с целью «иметь представительство при международных и неправительственных организациях, которые там находятся».

Ранее входящие в Североатлантический альянс Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке дальнобойных крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

