Швейцария и НАТО договорились об открытии офиса альянса в Женеве

НАТО откроет свой офис в Женеве. Как сообщает Федеральный совет страны, это стало возможно после подписания соответствующего документа.

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Уточняется, что подписи в документе поставили глава Дирекции международного права швейцарского МИД Франц Перре и директор Бюро по юридическим вопросам альянса Джон Суордс.

Отмечается, что НАТО откроет в Женеве бюро по связи, с целью «иметь представительство при международных и неправительственных организациях, которые там находятся».

Ранее входящие в Североатлантический альянс Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке дальнобойных крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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