Шувалов возглавил госкорпорацию ВЭБ

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет», - говорится в тексте документа, который вступил в силу с момента его опубликования.

Напомним, Шувалов был назначен председателем Внешэкономбанка 24 мая 2018 года, а 9 декабря 2018 года - председателем ВЭБ.РФ. Государственный деятель родился 4 января 1967 года. Он занимал ключевые посты в администрации президента РФ и правительстве России.

