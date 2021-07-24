Шувалов возглавил госкорпорацию ВЭБ

Игорь Шувалов, который руководил госкорпорацией ВЭБ, снова назначен на эту должность на пятилетний срок. Указ президента России Владимира Путина об этом опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 24 июля.

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«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет», - говорится в тексте документа, который вступил в силу с момента его опубликования.

Напомним, Шувалов был назначен председателем Внешэкономбанка 24 мая 2018 года, а 9 декабря 2018 года - председателем ВЭБ.РФ. Государственный деятель родился 4 января 1967 года. Он занимал ключевые посты в администрации президента РФ и правительстве России.

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ФОТО: Екатерина Штукина//РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаНазначениеГоскорпорацииИгорь Шувалов
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