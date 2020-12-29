Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково», сообщает пресс-служба фонда.

Шувалов был избран главой совета директоров в ходе заседания во вторник. Отмечается, что изменения в руководстве связаны с реформой институтов развития в РФ и переходом «Сколково» под управление ВЭБ.РФ.

Как отметил Шувалов, приоритет фонда – объединение инвестиционных возможностей для достижения общенациональных целей развития. По словам главы совета директоров, в «Сколково» уже накоплен опыт реализации инновационных проектов, и работа команды фонда должна развить новые перспективные технологии, сервисы и современные цифровые решения.

Экс-председатель совета директоров фонда Виктор Вексельберг возглавит попечительский совет технологического университета «Сколтех», сообщает пресс-служба института. Вексельберг сменит на этом посту предыдущего председателя совета Аркадия Дворковича.

