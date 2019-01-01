Шушкевич: Путин прижмет краники, и будет конец Лукашенко

У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщает Bloomberg. По словам журналистов, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы. Уточняется, что Белоруссия опасается давления со стороны России, которое растет. Республика в последние недели неоднократно высказывала недовольство деятельностью российского посла в Минске Михаила Бабича. Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил в беседе с НСН, что Белоруссия не предпримет никаких радикальных действий, поскольку главная цель Александра Лукашенко – сохранить свою личную власть.

«На Западе Лукашенко никому не нужен, поскольку он явный враг Запада, всегда боролся со всем западным и с НАТО. Но ведь есть только одна цель жизни у этого человека – он хочет сохранить власть за собой. Лучше, чем Путин его никто не поддержит. Он бравирует всякими словами. Запад довольно наивный. С ним легко говорить о молоке, о коровах. Но ведь никто на Западе его не поддержит. А России он нужен, потому что Россия строит империю. Иметь такого человека, как Лукашенко очень выгодно, потому что, в конце концов, его цель – сохранить власть, а значит, сдать Беларусь, и другой цели у него нет. Я не верю никаким его выходкам, направленным на сближение с Западом. Кроме того, Путин прижмет краники и будет конец Лукашенко», - сообщил он.