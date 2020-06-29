«Он и предаст, и продаст»: Российским властям посоветовали не доверять Лукашенко

Александр Лукашенко назвал Белоруссию последним союзником Российской Федерации, отметив, что Россия не хочет её потерять.

«Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков - Евросоюза, Украины», - привёл слова Белорусского лидера телеканал «Беларусь 1».

Кроме того, по словам Лукашенко, Белоруссия является вторым крупнейшим потребителем российского газа после Германии, а также закупает огромное количество российской нефти.

Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН объяснил, чего добивает белорусский лидер своими словами.

«У Лукашенко понятные цели – он ищет поддержки в предвыборной компании со стороны России. А именно его интересует перекредитование, новые кредиты, преференции, скидки и другие виды экономической поддержки своего режима. И это он будет преподносить населению как свою личную заслугу», - считает эксперт-международник.

Он также рассказал, почему Белоруссия не является для России союзником.