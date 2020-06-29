«Он и предаст, и продаст»: Российским властям посоветовали не доверять Лукашенко
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил НСН, что Лукашенко готов на всё ради сохранения личной неограниченной власти.
Александр Лукашенко назвал Белоруссию последним союзником Российской Федерации, отметив, что Россия не хочет её потерять.
«Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь. Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков - Евросоюза, Украины», - привёл слова Белорусского лидера телеканал «Беларусь 1».
Кроме того, по словам Лукашенко, Белоруссия является вторым крупнейшим потребителем российского газа после Германии, а также закупает огромное количество российской нефти.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН объяснил, чего добивает белорусский лидер своими словами.
«У Лукашенко понятные цели – он ищет поддержки в предвыборной компании со стороны России. А именно его интересует перекредитование, новые кредиты, преференции, скидки и другие виды экономической поддержки своего режима. И это он будет преподносить населению как свою личную заслугу», - считает эксперт-международник.
Он также рассказал, почему Белоруссия не является для России союзником.
«Недавно там проводились учения с британскими морпехами. А во время скандала с псевдо отравлением Скрипалей, в Лондон прибыл для переговоров министр иностранных дел Белоруссии Макей, пока нам предъявляли санкции. Если взглянуть не на слова, а на действия, то ничего союзнического в их деятельности мы не увидим. В реальности, Белоруссия является нам не союзником, а нахлебником. Лукашенко призывал убивать ополченцев на Донбассе, осудил ряд белорусских граждан, воевавших на стороне ЛДНР, он торгует с Украиной, не признал Крым, Южную Осетию, Абхазию, отказался согласовывать с нами политику в отношении налоговых и таможенных сборов, не подписал интеграционные карты и, фактически, торпедировал развитие Союзного государства. Сирия, на мой взгляд, и то гораздо более реальный союзник, потому что она, например, признала суверенитет России над Крымом, и мы воюем вместе с сирийцами против общего противника», - заявил Безпалько.
При этом от белорусского лидера, считает эксперт, можно ожидать и убийство своих граждан, и предательство ближайших союзников.
«России следует проводить очень мудрую и сдержанную политику, но ни в коем случае не ставить только на Лукашенко, потому что доверять этому человеку абсолютно нельзя – у него ценностью является личная, ничем не ограниченная власть. Ради неё он пойдёт и на убийство своих граждан, и на предательство своих ближайших союзников, и на торговлю своей собственной страной», - добавил Богдан Безпалько.
Ранее экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН объяснил, как надо относиться к словам Лукашенко.
«Лукашенко не понимает, что такое демократия. И вещи, которые ему не нравятся, он выдает за какую-то нашу модель. Нет такой модели. Он неуч и хам, троешник жалкий, никогда прилично не занимался. И свое примитивное, убогое желание править и неумение управлять он выдает за нашу своеобразную модель. У нас мерзопакостная модель, когда все права человека попираются», - отметил политик.
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