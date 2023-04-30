Штрафы за утечку могут увеличить до миллиарда рублей

В России могут увеличить штраф за утечку персональных данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Эксперт рассказал, как из банков «утекают» персональные данные

Соответствующее письмо он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву. Отмечается, что административная ответственность для компании, допустившей утечку информации должна увеличиться до 1 миллиарда рублей. По словам депутата, данные могут попасть к мошенникам, которые могут использовать их в преступных целях, а долг государства защитить россиян от подобных ситуаций.

Если привязать размер штрафа за утечки данных к обороту компаний, это заставит их уделять большое внимание безопасности данных, заявил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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