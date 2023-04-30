Штрафы за утечку могут увеличить до миллиарда рублей

Соответствующее письмо он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву. Отмечается, что административная ответственность для компании, допустившей утечку информации должна увеличиться до 1 миллиарда рублей. По словам депутата, данные могут попасть к мошенникам, которые могут использовать их в преступных целях, а долг государства защитить россиян от подобных ситуаций.

Если привязать размер штрафа за утечки данных к обороту компаний, это заставит их уделять большое внимание безопасности данных, заявил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в беседе с НСН.

