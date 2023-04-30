Штрафы за утечку могут увеличить до миллиарда рублей
В России могут увеличить штраф за утечку персональных данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
Соответствующее письмо он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву. Отмечается, что административная ответственность для компании, допустившей утечку информации должна увеличиться до 1 миллиарда рублей. По словам депутата, данные могут попасть к мошенникам, которые могут использовать их в преступных целях, а долг государства защитить россиян от подобных ситуаций.
Если привязать размер штрафа за утечки данных к обороту компаний, это заставит их уделять большое внимание безопасности данных, заявил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- СМИ: российские зенитчики сбили Bayraktar ВСУ
- Штрафы за утечку могут увеличить до миллиарда рублей
- СМИ: украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление
- Экономист: с мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам
- СМИ: Вашингтон должен поощрять Киев за согласие с потерей территорий
- Программа «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир Первого канала
- СМИ: ряд стран препятствуют политике США в конфликте вокруг Украины
- Используемый Украиной американский беспилотник сбили под Энергодаром
- Стало известно о двух погибших при обстреле Украиной поселка Суземка
- Во Франции расследуют коррупцию в российском филиале Auchan
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru