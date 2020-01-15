Эксперты раскритиковали депутата за слова о климатическом оружии
Военные эксперты, климатологи и синоптики в эфире НСН опровергли заявления депутата о том, что аномально теплая зима в России - происки американцев.
Нынешняя очень теплая зима в России – дело рук американцев. В этом уверен депутат Госдумы Алексей Журавлёв. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что применение Штатами климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя. При этом Журавлев особо отметил, что американская сторона проводит испытания климатического оружия вопреки международным запретам.
В свою очередь ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец назвал эти заявления депутата «бредом», так как от климатических изменений, которые наблюдаются в мире, США пострадали едва ли не в первую очередь.
Подобные заявления парламентария Журавлева звучат не в первый раз. Так по его мнению пожaры в Сибири и ливни в Москве вызвaны aтaкой климaтического оружия Зaпaдa против России. Причиной тaкого поведения Зaпaдa политик нaзвaл превосходство России в рaзвитии гиперзвуковых рaкет.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, почему считает заявление депутата Госдумы некомпетентным.
«Такое заявление – свидетельство некомпетентности парламентария и его ангажированности, стремления переложить ответственность за то, что власть не применяет меры по пресечению пожаров и вырубки лесов, их поджигателей на мифический Запад. Даже при самой жаркой погоде возгорание лесов не может происходить просто так, на ровном месте. Это, как правило, является результатом деятельности человека», - заявил он.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, в свою очередь, напомнил, что среди ученых и военных нет однозначного мнения насчёт применения климатического оружие Соединёнными Штатами Америки. Некоторые объясняют природные проблемы общим изменением климата на планете. Пожары же в Сибири – просто попытка скрыть вырубку леса и его контрабанду в соседний Китай.
Так, профессор-геофизик Юрий Таманцев называет конспирологией тему климатического оружия. По его мнению, земляне пока не имеют возможности полноценно влиять на погоду, тем более, используя ее в качестве оружия.
Как заявили в центре погоды «Фобос», нынешняя зима оказалась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. В январе температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а в феврале этот показатель превысит её на 3-4 градуса.
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