Эксперты раскритиковали депутата за слова о климатическом оружии

Нынешняя очень теплая зима в России – дело рук американцев. В этом уверен депутат Госдумы Алексей Журавлёв. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что применение Штатами климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя. При этом Журавлев особо отметил, что американская сторона проводит испытания климатического оружия вопреки международным запретам.

В свою очередь ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец назвал эти заявления депутата «бредом», так как от климатических изменений, которые наблюдаются в мире, США пострадали едва ли не в первую очередь.

Подобные заявления парламентария Журавлева звучат не в первый раз. Так по его мнению пожaры в Сибири и ливни в Москве вызвaны aтaкой климaтического оружия Зaпaдa против России. Причиной тaкого поведения Зaпaдa политик нaзвaл превосходство России в рaзвитии гиперзвуковых рaкет.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, почему считает заявление депутата Госдумы некомпетентным.

«Такое заявление – свидетельство некомпетентности парламентария и его ангажированности, стремления переложить ответственность за то, что власть не применяет меры по пресечению пожаров и вырубки лесов, их поджигателей на мифический Запад. Даже при самой жаркой погоде возгорание лесов не может происходить просто так, на ровном месте. Это, как правило, является результатом деятельности человека», - заявил он.