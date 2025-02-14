Штайнмайер назвал реакцию ЕС на Трампа «поведением оленей»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что европейским лидерам не следует поддаваться панике из-за политических заявлений администрации Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, новая американская администрация придерживается иного взгляда на мир, который выражается в «неуважении к устоявшимся правилам и партнерству». Он отметил, что Европа должна принять эту реальность и научиться с ней справляться.

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Штайнмайер подчеркнул, что, несмотря на деструктивные заявления США, европейские государства не должны позволять этим высказываниям парализовать их действия. Он призвал сохранять спокойствие и не «застывать от страха», как «олени, попавшие под свет фар».

Президент Германии добавил, что отсутствие правил не должно становиться моделью для мирового устройства, так как альянсы и партнерства имеют важное значение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАЕвропаГерманияФранк-вальтер Штайнмайер

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