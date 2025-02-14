Штайнмайер назвал реакцию ЕС на Трампа «поведением оленей»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что европейским лидерам не следует поддаваться панике из-за политических заявлений администрации Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, новая американская администрация придерживается иного взгляда на мир, который выражается в «неуважении к устоявшимся правилам и партнерству». Он отметил, что Европа должна принять эту реальность и научиться с ней справляться.