Штайнмайер назвал реакцию ЕС на Трампа «поведением оленей»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что европейским лидерам не следует поддаваться панике из-за политических заявлений администрации Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, новая американская администрация придерживается иного взгляда на мир, который выражается в «неуважении к устоявшимся правилам и партнерству». Он отметил, что Европа должна принять эту реальность и научиться с ней справляться.
Штайнмайер подчеркнул, что, несмотря на деструктивные заявления США, европейские государства не должны позволять этим высказываниям парализовать их действия. Он призвал сохранять спокойствие и не «застывать от страха», как «олени, попавшие под свет фар».
Президент Германии добавил, что отсутствие правил не должно становиться моделью для мирового устройства, так как альянсы и партнерства имеют важное значение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан заявил, что ЕС лишился стратегии после отказа от российских энергоресурсов
- Украина и США продолжат переговоры о полезных ископаемых
- Штайнмайер назвал реакцию ЕС на Трампа «поведением оленей»
- В Москве задержан водитель, выстреливший в таксиста из-за конфликта на дороге
- В Курской области возбудили дело о терроризме после атаки на журналистов
- Пожар в пансионате Анапы полностью потушен
- МВД сообщило о новой схеме мошенничества через фейковые службы поддержки
- В системе СБП произошел сбой
- В Симферополе загорелся Центральный рынок
- Майкоп, Грозный и Йошкар-Ола признаны самыми «сентиментальными» городами РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru