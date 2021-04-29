Штабы Навального официально распустили
Соратник Алексея Навального Леонид Волков официально объявил о роспуске региональных штабов Навального в своем Telegram-канале.
Волков отметил, что сохранение работы штабов ставит под угрозу работающих там сотрудников. Они могут получить уголовные сроки за экстремизм. Политик подчеркнул, что организации не поможет изменение бренда или создание другой сети. «Увы, работать в таких условиях невозможно», — добавил член Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Леонид Волков.
Ранее Мосгорсуд одобрил ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности ФБК до решения по иску об экстремизме. Леонид Волков отметил, что соратники Навального не намерены опускать руки и продолжат заниматься расследованиями и выборами.
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