Штаб Трампа отказал в аккредитации Bloomberg, обвинив в предвзятости

2 декабря 201921:59

Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа заявил об отказе в аккредитации журналистам агентства Bloomberg, заявив о предвзятости агентства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее сообщение штаба.

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Отмечается, что теперь для журналистов агентства закрыт доступ на любые мероприятия, проводимые штабом. При этом в объявление говорится, что запросы от отдельных репортеров будут рассматриваться индивидуально.

Решение штаб принял после того, как Bloomberg News отказалось проводить расследования в отношении своего владельца и кандидата в президенты США от Демократической партии Майкла Блумберга. В штабе заявили, что доступ к аккредитации будет возобновлен только после изменения политики агентства по данному вопросу.

Напомним, президентские выборы состоятся в США 3 ноября следующего года.


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