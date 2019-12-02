Штаб Трампа отказал в аккредитации Bloomberg, обвинив в предвзятости
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа заявил об отказе в аккредитации журналистам агентства Bloomberg, заявив о предвзятости агентства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее сообщение штаба.
Отмечается, что теперь для журналистов агентства закрыт доступ на любые мероприятия, проводимые штабом. При этом в объявление говорится, что запросы от отдельных репортеров будут рассматриваться индивидуально.
Решение штаб принял после того, как Bloomberg News отказалось проводить расследования в отношении своего владельца и кандидата в президенты США от Демократической партии Майкла Блумберга. В штабе заявили, что доступ к аккредитации будет возобновлен только после изменения политики агентства по данному вопросу.
Напомним, президентские выборы состоятся в США 3 ноября следующего года.
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