Штаб Байдена заявил о неминуемой победе демократа на выборах в США

Победа кандидата в президенты США Джо Байдена на выборах неминуема, заявили в предвыборном штабе демократа.

По данным Associated Press, Байден лидирует в президентской гонке, победив в большинстве американских штатов и получив 264 голоса выборщиков.

Ранее Джейсон Миллер, советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, заявил, что уверен в переизбрании республиканца на ещё один срок.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов.

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