Штаб Байдена заявил о неминуемой победе демократа на выборах в США
Победа кандидата в президенты США Джо Байдена на выборах неминуема, заявили в предвыборном штабе демократа.
По данным Associated Press, Байден лидирует в президентской гонке, победив в большинстве американских штатов и получив 264 голоса выборщиков.
Ранее Джейсон Миллер, советник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, заявил, что уверен в переизбрании республиканца на ещё один срок.
Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Трамп подал иски во всех выбравших Байдена штатах
- Юрист объяснил, почему ношение шарфа вместо маски обернется штрафом
- Штаб Байдена заявил о неминуемой победе демократа на выборах в США
- Греческая полиция арестовала одного из главарей ИГИЛ
- Советник Трампа уверен в его переизбрании на новый президентский срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru