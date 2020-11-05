Советник Трампа уверен в его переизбрании на новый президентский срок

Президент США Дональд Трамп будет избран ещё на один срок, заявил советник предвыборной кампании главы государства Джейсон Миллер. Об этом сообщает BBC.

По словам советника, сейчас юристы команды республиканца принимают дополнительные меры, но к вечеру пятницы станет понятно, что Трамп продолжит работу в качестве президента.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.

